Stejarul plantat de Regele Ferdinand I in Piata Libertatii nu a mai prins centenarul. A fost taiat, pana la urma, vineri

Stejarul plantat de regele Ferdinand I la Timisoara, in Piata Libertatii, a fost taiat vineri, 13 mai 2022, la 99 de ani si 12 zile de cand a fost sadit. Vizibil uscat, afectat dupa reabilitarea pietei din 2012, acesta va fi donat Facultatii de Arta, in locul sau urmand ca Principesa Margareta sa planteze saptamana viitoare un alt arbore, din aceeasi specie."Un moment dureros pentru Timisoara - taiem stejarul din Piata Libertatii, plantat de Regele Ferdinand I in 1 mai 1923. Grav afectat de ... citeste toata stirea