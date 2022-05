Stejarul, plantat in Piata Libertatii din Timisoara, de Majestatea Sa Margareta, se usuca

Stejarul plantat in Piata Libertatii din Timisoara de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romane, a inceput sa se usuce. La nici doua saptamani de la ceremonia simbolica care a marcat plantarea stejarului, in locul celui sadit in urma cu aproape 100 de ani de Regele Ferdinand I, doi specialisti de la Horticultura au fost chemati de urgenta pentru a salva copacul."Stejarul plantat de colegii nostri este intretinut sub supravegherea specialistilor Horticultura si a conducerii societatii ... citeste toata stirea