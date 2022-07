Step-hear - o solutie inteligenta pentru nevazatorii, cauta finantare din bugetul participativ al Timisoarei

Un oras modern inseamna acces pentru toti cetatenii in spatiul public. Persoanele cu deficiente de vaz au nevoie de sisteme speciale ca sa se poata deplasa in siguranta.Din acest motiv, Simona Smultea a depus in cadrul bugetarii participative proiectul "Sisteme de ghidaj in spatiul public pentru nevazatori" care este acum supus votului public.Pentru a intelege cum se orienteaza in prezent persoanele cu deficiente de vedere si care sunt nevoile acestora, marti, 12 iulie 2022 de la ora 11.00, ... citeste toata stirea