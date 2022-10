Steps for Life - aplicatia care transforma pasii in ajutor pentru ceilalti

In cadrul evenimentului sportiv Bucharest Marathon ce va avea loc in zilele de 8-9 octombrie 2022 in capitala, va fi lansata aplicatia Steps for Life, dezvoltata de Asociatia pentru un viitor stralucit impreuna. Gandita sa transforme pasii facuti in ajutor real pentru cauze umanitare, aceasta incurajeaza oamenii sa faca miscare, atat pentru efectele benefice evidente asupra sanatatii si starii de bine, cat si pentru a ajuta acum si alte persoane sa aiba o viata mai buna.Disponibila in doua ... citeste toata stirea