STESSA - a X-a conferinta internationala, aniversara, dedicata memoriei profesorului Victor Gioncu, de la UPT

Conferinta internationala STESSA (Comportarea Constructiilor Metalice in Zone Seismice - Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas) a fost initiata in 1994, la Universitatea Politehnica Timisoara, ca o recunoastere a scolii de constructii timisorene in general si a celei de constructii metalice in special.Ideea conferintei a apartinut prof.dr.ing. Victor Gioncu, de la Universitatea Politehnica Timisoara, iar organizarea a fost realizata atunci de Departamentul de Constructii Metalice si ... citeste toata stirea