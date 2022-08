Stop abandonului scolar! Alatura-te campaniei Tu poti renunta? in sprijinul copiilor cu probleme sociale din Timisoara!

Dario (11 ani), Vanesa (10 ani) si Sasa (7 ani) sunt doar trei dintre cei cinci copii ai unei familii din Timisoara, care asteapta inceperea noului an scolar.Din pacate, daca cei mai multi copii in aceste zile isi aleg hainele cu care vor pasi pe poarta institutiei de invatamant, noul ghiozdan, penarul sau incaltamintea, pentru cei trei micuti, la fel ca si pentru multi altii, noul an scolar poate incepe prin grija comunitatii.Vanesa iubeste literatura, invata bine si merge cu drag la ... citeste toata stirea