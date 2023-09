An de an romanii sufera din cauza alergiei la ambrozie. Daunatoarea buruiana face ravagii si la Lugoj.Zeci de persoane se prezinta in fiecare sezon la Compartimentul Primire Urgente din cadrul Spitalului Municipal Lugoj din cauza simptomelor extrem de agresive.O singura planta matura poate elibera in atmosfera cateva miliarde de graunte de polen si pana la 30.000 de seminte, care isi pastreaza calitatile germinative pana la 40 de ani.Ambrozia atinge perioada maxima de polenizare in lunile ... citeste toata stirea