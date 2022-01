Stop drog! In Timis, au fost emise 19 ordonante de evaluare pentru 19 persoane consumatoare de droguri

Joi, 27 ianuarie, la Timisoara, a avut loc prezentarea Raportului de evaluare a activitatilor desfasurate in anul 2021 de Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Timis.Pe plan local, pe intreg parcursul anului 2021, Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Timis a desfasurat activitati de prevenire a consumului de droguri in mediul scolar, familial si in comunitate, cursuri de formare in domeniul drogurilor, precum si activitati specifice de asistenta ... citeste toata stirea