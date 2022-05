"Stop joc!", la Primaria Giroc

Dupa actiunile in forta ale DNA, care au fost vizati importanti oameni de afaceri si doi parlamentari, Dan Virtosu, viceprimarul cu atributii de primar al comunei Giroc, a convocat o sedinta-fulger cu angajatii primariei., El le-a transmis ca, de acum incolo, s-a terminat cu combinatiile, cu presiunile si cu amenintarile de orice fel si ca legea trebuie respectata. Iar cine nu poate sa se schimbe, a fost rugat sa-si caute norocul in alta parte."Azi am avut o sedinta foarte scurta cu toti ... citeste toata stirea