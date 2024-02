"Stop rude si amante!". Scandal intr-o mare companie din Timisoara. VIDEO

E mare scandal intr-o mare companie din Timisoara. Angajatii sunt nemultumiti de modul in care sunt tratati de conducerea firmei, acuzand ca sunt privilegiate anumite persoane, care primesc salarii mari si conditii usoare de munca doar pentru ca sunt rude, prieteni sau in relatii intime cu sefii companiei. Sindicalistii au organizat o pichetare si anunta ca vor urma si alte forme de protest la ITM si Prefectura Timis, pentru a aduce la cunostinta abuzurile care se petrec in aceasta firma unde ... citește toată știrea