Stop violentei! Videoclip cu mesaj educativ realizat de elevii Scolii Gimnaziale Gavojdia

Data de 30 ianuarie marcheaza Ziua Internationala a Nonviolentei in Scoli, al carei obiectiv este promovarea ideii de educare a copiilor in armonie, solidaritate si respect.Pentru a explica elevilor importanta acestor valori, profesorul Silviu Boian de la Scoala Gimnaziala Gavojdia a realizat impreuna cu elevii clasei a VII-a un clip anti-violenta."Ideea acestui clip vine din nevoia de constientizare si responsabilizare a elevilor in ceea ce priveste actele de violenta in scoala. Le-am ... citeste toata stirea