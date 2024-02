Stoparea violentei in randul elevilor, prevenirea furturilor, pericolele de pe internet, descurajarea fumatului, interventiile in situatii de urgenta - acestea sunt parte dintre cele 27 de proiecte pe care ATOP Timis le-a desfasurat cu succes in 2023.De asemenea, alte proiecte au prevazut incurajarea practicarii sportului, stoparea migratiei ilegale, precum si constientizarea si informarea cetatenilor cu privire la diferite actiuni menite sa reduca actiunile infractionale si contraventiile. ... citeste toata stirea