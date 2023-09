Prima zi de scoala si la Timisoara. Primii nervi in traficul infernal si inca o promisiune incalcata de primarul Dominic Fritz. Primarul care in perioada electorala mergea doar cu biciclete si incuraja transportul alternativ. Si pe cel in comun. Doar ca, in chiar prima zi de scoala STPT nu au fost in stare nici macar sa scoata pe trasee toate mijloacele de transport disponibile."Dupa saptamani intregi in care in mod constant au inregistrat lipsuri pe trasee ( L4B, L5,L13,L23, L33, L40, E1, E2, ... citeste toata stirea