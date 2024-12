STPT nu vrea sau nu poate?

Dotata in ultimii ani cu mijloace de transport noi si moderne, societatea care se ocupa de transportul public in Timisoara s-a aliniat, in teorie, cu metodele noi de plata. Pe pagina de internet a acesteia, ca si pe afisele din statii sunt mentionate multiple mijloace de plata a calatoriilor, astfel incat pasagerii sa aiba cat mai putine scuze daca se plimba fraudulos cu tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul.Astfel, ni se spune ca plata legitimatiilor se poate face prin: card bancar ... citește toată știrea