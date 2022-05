STPT atentioneaza ca tramvaiele de pe linia 2 vor circula deviat, in aceasta seara, dupa ora 22, din cauza circulatiei rutiere, care va fi inchisa intre bulevardul Take Ionescu si Podul Dacilor. In aceste conditii, tramvaiele de pe linia 2 vor fi deviate pe traseul liniei 1, pana la Gara de Est.Intre Gara de Est si Piata Traian va circula un minibuz pe ... citeste toata stirea