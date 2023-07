Imagini apocaliptice la Oravita, in Caras Severin, dupa o viitura provocata de ruperea de nori care a lovit judetul Caras-Severin marti seara. Intr-un cartier s-au format adevarate cratere in carosabil, iar subsolul spitalului orasenesc a fost inundat. Retelele de socializare au fost inundate de fotografii si filmari care arata urmarile devastatoare ale potopului.Pe langa strazile inundate, in mai multe imagini sunt surprinse gropi in carosabil care sugereaza ca acesta s-a prabusit din cauza ... citeste toata stirea