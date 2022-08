Strazi inundate la Nadlac, in urma unei ploi torentiale care a durat doua ore

Strazile din orasul Nadlac au fost inundate, duminica, in urma unei ploi torentiale care a durat doua ore, iar apa a ajuns si in gospodarii si cateva locuinte, pompierii intervenind cu motopompe pentru a-i ajuta pe localnici.Primarul orasului Nadlac, Ioan Marginean, a declarat pentru AGERPRES ca au cazut 80 de litri de precipitatii pe metru patrat."La asa cantitate de apa cazuta in doar doua ore, sistemele de colectare a apei pluviale nu au facut fata. Strazile s-au inundat, apa a ajuns in ... citeste toata stirea