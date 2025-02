Strazile Popa Sapca si Pictor Ion Zaicu vor fi inchise noaptea

Comisia de circulatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara a avizat inchiderea circulatiei rutiere in mai multe zone din oras, incepand din 28.02.2025, in vederea realizarii unor lucrari de mentenanta la infrastructura rutiera, in cadrul proiectului "Modernizarea Liniei Feroviare Caransebes - Timisoara - Arad, Lot 3 Timisoara Est - Ronat Tiraj Gr.D - Etapa I".Astfel, traficul rutier va fi inchis in perioadele ... citește toată știrea