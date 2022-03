Studenta criminala de la Medicina, eliberata conditionat. Sentinta mai poate fi contestata

Carmen Satran (fosta Bejan), tanara condamnata pentru crima de la Medicina din Timisoara, este tot mai aproape de eliberarea conditionata. Judecatoria Gherla a decis eliberarea conditionata a condamnatei, dar sentinta nu este definitiva, putand fi contestata in termen de trei zile. Prima cerere de eliberare conditionata a lui Carmen Satran a fost discutata in toamna anului 2021. Judecatoria Gherla i-a respins atunci cererea de eliberare conditionata si rediscutarea solicitarii in septembrie ... citeste toata stirea