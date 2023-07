Cei doi studenti marocani in varsta de 20, respectiv 21 de ani, care au spanzurat un tunisian in varsta 32 de ani, student si el la Arad, la inceputul lunii august 2022, intr-un bloc din Vlaicu, si-au primit astazi pedepsele. Totul ar fi pornit, se pare, de la consumul de alcool si droguri care a condus la un conflict intre tinerii marocani - studenti la Medicina - si cel tunisian, care a escaladat, totul culminand cu uciderea studentului in varsta de 32 de an, scrie specialarad.ro.Tinerii ... citeste toata stirea