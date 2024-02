Studentii romani la arhitectura si urbanism vor "recicla" Hala Minda, patrimoniu local in Resita

Studentii facultatilor de arhitectura din tara se intrec, in cadrul competitiei RESPO CITY, editia a treia, pentru a reamenaja Hala Minda din Municipiul Resita, obiect arhitectural inclus in patrimoniul local.Incepand de azi si pana la data de 10 aprilie, studentii pot depune proiecte originale care vizeaza "reciclarea" Halei Minda prin refunctionalizare, astfel incat in respectiva locatie sa fie inclus obligatoriu un centru de reciclare al deseurilor de echipamente electrice si electronice ... citește toată știrea