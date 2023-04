Centrul de Consiliere si Orientare in Cariera (CCOC) al Universitatii Politehnica Timisoara organizeaza cea de a XXII-a editie a evenimentului Zilele Carierei, cel mai mare targ universitar de locuri de munca din vestul tarii. Publicul tinta, respectiv studenti si absolventi, va lua contact timp de doua zile cu reprezentanti ai firmelor si institutiilor pentru care sunt pregatiti in UPT.Evenimentul se desfasoara in zilele de 25 si 26 aprilie 2023, in Cantina UPT din Complexul Studentesc ... citeste toata stirea