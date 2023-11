Asociatia Culturala Embargo a lansat joi, 23 noiembrie la Timisoara, Music Hub TM, un studio si o casa de productie muzicala, in parteneriat cu Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis. Studioul se afla la Casa Tineretului, etajul doi, camera 208 si se adreseaza in special tinerilor artisti aflati la inceput de cariera, pentru ca ofera o reducere de 50% pentru elevi si studenti.Timp de doi ani, proiectul Music Hub TM, a functionat ca un studio pe baza de donatii, venind in sprijinul ... citeste toata stirea