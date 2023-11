Aproximativ 203.000 de persoane considerate forta de munca potentiala suplimentara erau inactive in Romania, in 2021, potrivit Institutului National de Statistica (INS).In acest context, la o distanta de aproape doi ani, o evaluare realizata de OCDE despre situatia in care se afla piata muncii din plan local a concluzionat ca o mare parte a populatiei este detasata de piata formala a muncii. Mai precis, unele grupuri (respectiv unele persoane cu un nivel de educatie scazut, femeile, tinerii ... citeste toata stirea