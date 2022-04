Studiu unic in Romania, despre pacientele cu cancer de san, realizat la OncoHelp Timisoara

Studiu unic in Romania, realizat la Centrul Oncologic OncoHelp din Timisoara. 4 la suta dintre pacientele cu cancer de san au dezvoltat a doua neoplazie.Specialistii Centrului de oncologie OncoHelp au realizat un studiu in premiera. Pe parcursul a 13 ani, au analizat cazurile in care s-a dezvoltat un al doilea neoplasm la femei, dupa ce au fost initial diagnosticate si tratate pentru un cancer primar mamar.Medicii spun ca dintre cele 721 de paciente, aflate la menopauza, 28 au primit un ... citeste toata stirea