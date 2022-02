Studiu UPT: "Tranzitia in digital in pandemia COVID a crescut productivitatea in randul studentilor si angajatilor!"

Pandemia de coronavirus a schimbat procesul de recrutare, dar si modalitatile de predare in institutiile de invatamant superior. Pentru a avea o viziune reala si obiectiva asupra pietei muncii, specialistii Universitatii Politehnica Timisoara au stat de vorba cu recrutorii, in vederea obtinerii unor informatii concrete in ceea ce priveste abilitatile pe care viitorii angajati ar trebui sa le aiba.Pe de alta parte, companiile care duc campanii intense de recrutare angajeaza mult mai multi ... citeste toata stirea