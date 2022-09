Studiul de trafic amana amenajarea sensului giratoriu de pe centura pentru 2023

Amenajarea sensului giratoriu din "intersectia mortii", de pe centura ocolitoare a Lugojului, in punctul de traversare spre platforma industriala de pe drumul Tapiei, se amana pentru anul viitor.Studiul de trafic, cerut de cei de la Directia Regionala de Drumuri si care are ca termen de realizare sapte luni de zile, a incetinit planurile administratiei locale pentru amenajarea sensului giratoriu, care are ca scop reducerea numarului de accidente in sectorul de rulare in cauza."Din datele care ... citeste toata stirea