Studiul pentru transformarea Padurii Verzi in "padure-parc", avizat de minister

Studiul de fundamentare pentru transformarea Padurii Verzi in "padure-parc" a primit aviz favorabil de la Ministerul Mediului, anunta joi, 8 septembrie, viceprimarul Cosmin Tabara. In 2020, ministerul a transferat Padurea Verde de la Romsilva la primarie cu conditia transformarii acesteia. Pentru aceasta, pana in octombrie 2022 trebuia realizat studiul de fundamentare. Desi de abia in august a fost desemnata firma care sa intocmeasca documentatia, aceasta a putut respecta termenul impus. Cele ... citeste toata stirea