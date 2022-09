Sub 150 de dosare privind legile fondului funciar rezolvate de Prefectura Timis

In acest an, reprezentantii Guvernului in teritoriu au rezolvat 146 de dosare privind aplicarea legilor fondului funciar. Insa mai au alte 334 de dosare in lucru si inca 320 pe Legea 87 din 2020."Aici ganditi-va ca avem 30 de ani de aplicare a unui fond funciar, uneori defectuoasa, sunt multe greseli facute in primii ani dupa Revolutie, au fost primarii care au dat mai mult teren decat aveau. Acum a ramas de rezolvat tot ce e mai greu. In plus, niste probleme legislative pe ce inseamna Legea ... citeste toata stirea