Sub semnul trandafirului, bunatati din Banat la Curtea

Intotdeauna, in satul Curtea din judetul Timis, luna iunie are culoarea roz. La marginea asezarii rurale, plantatia de Rosa de Pesce si Sanset Grusea a familiei Grecu este in floare si mirosul rozelor umple aerul. Tanti Stela se pune pe treaba si - numai pentru voi! - transforma petalele florilor in gusturi si arome care sa va faca sa va indragostiti de satul ei. Sambata, 8 iunie, intre orele 11,00-15,00, sunteti asteptati in My Banat, la evenimentul de cultura gastronomica gazduit de familia ... citește toată știrea