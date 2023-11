Dupa cinci meciuri oficiale ale voleiului de la Clubul Sportiv Municipal Lugoj in acest sezon va prezentam primele impresii si constatari despre actuala editie de campionat si echipa ce reprezinta orasul in elita alaturi de antrenorul sarb Ugljesa Segrt (41 ani), tehnicianul care se ocupa de pregatirea a echipei pentru al saselea an consecutiv.Sub conducerea acestuia s-au obtinut cele mai importante succese din istorie ale voleiului din Lugoj si Banat: castigarea a doua trofee nationale ... citeste toata stirea