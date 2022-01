Subprefectul de Timis condamna asaltul condus de George Simion la Primaria Timisoara: "Vor urma sanctiuni"

Ovidiu Draganescu, subprefectul cu atributii de prefect in Timis, a luat act de incidentele provocate de un grup de sustinatori AUR si Noua Dreapta, care au patruns in forta in primarie. Ovidiu Draganescu, subprefectul cu atributii de prefect al judetului Timis, a condamnat descinderea grupului condus de parlamentarul George Simion in Primaria Timisoara."Condamn descinderea ilegala in Primaria Timisoara a unui grup condus de un parlamentar Aur, ce s-a desprins dintr-un miting autorizat si care ... citeste toata stirea