Subprefectul de Timis face trimitere la Codul Penal pentru afisul cu mesaje cu conotatii obscene din Piata Unirii

O expozitie cu afise, din cadrul evenimentului "On Her Side/De partea ei", produsa de Asociatia Culturala Contrasens, intre care unul care include un joc de cuvinte cu conotatii obscene, a fost amplasata in Piata Unirii din Timisoara, chiar in fata unei scoli, starnind reactii pe retelele de socializare.Subprefectul de Timis Ovidiu Draganescu face trimitere chiar la Codul Penal in care sunt prevazute pedepse de la 3 luni la 2 ani de inchisoare sau amenda pentru ultraj contra bunelor moravuri. ... citeste toata stirea