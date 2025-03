Succes categoric al CSM Lugoj in disputa cu CSM Targoviste. Ramanem in obiectiv, lupta pentru Cupele europene!

Partida excelenta a sportivelor noastre, disputata sambata seara, 15 martie, cu CSM Targoviste! In fata unui public de nota zece, echipa noastra a reusit un categoric 3-0 (25-12, 25-15, 25-15) in Play Off-ul Diviziei Nationale A1, locurile V-VIII, dupa numai o ora de joc. Armonie intre jucatoarele CSM Lugoj si galeria Lupilor din Banat, armonie si in teren, unde, sub indrumarea antrenorilor Segrt, Grbic si Rosu, totul s-a derulat perfect."Succes categoric al CSM Lugoj in disputa cu CSM ... citește toată știrea