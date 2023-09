Fotbalistii divizionari D de la CSM Lugoj s-au intors victoriosi din deplasarea care au avut-o sambata, 23 septembrie, pe terenul celor din Comlosu Mare, care a contat pentru etapa a noua a intrecerii.Desi clasate in cea doua parte a clasamentului, gazdele au tinut piept liderului pana spre finalul jocului, victoria, 5-3 pentru lugojeni, conturandu-se in ultimele cinci minute de joc.La pauza a fost 2-2, desi CSM a condus cu 2-0, prin golurile inscrise de Beniamin Dobra in minutul 8 si Raul ... citeste toata stirea