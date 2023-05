Gimnastii lugojeni legitimati la Clubul Sportiv Scolar Lugoj au cucerit doua titluri nationale, in prima zi a Finalei Campionatului National de Juniori 3, care se desfasoara in acest sfarsit de saptamana (19-20 mai), la Sala I.K Ghermanescu, din municipiul nostru. Sportivii antrenati de fostul coordonator al lotului national de juniori, Adrian Meleanca si antrenorul Tiberiu Cizmadia, au ocupat de doua ori prima treapta a podiumului de premiere, dupa ce s-au impus in concursul pe echipe, de la ... citeste toata stirea