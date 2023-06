Dupa incheierea perioadei de contestatii, au fost publicate proiectele cultural-educative aprobate spre finantare cu fonduri ale Primariei municipiului Lugoj.Proiectele au fost impartite in trei categorii: cu caracter repetitiv, cultura scrisa si cultural-educative.La prima categorie au fost aprobate 13 proiecte, la a doua - patru si la a treia - 18, in total 35. Publicam in continuare proiectele castigatoare si sumele obtinute de la bugetul local, in ordinea punctajelor obtinute.La ... citeste toata stirea