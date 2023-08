Consilierii judeteni au aprobat, miercuri, majorarea devizului de lucrari aferent reabilitarii conacului Mocioni de la Foeni cu suma de 565.364.33 de lei. Sunt cheltuieli neeligibile, care vor trebui acoperite din fondurile Timisului."In luna mai 2021 am semnat contractul de finantare si prin urmare am dat si o hotarare de aprobare a proiectului, urmand ca ulterior, in timpul implementarii proiectului, in decembrie 2022 sa dam o hotarare de consiliu prin care se aproba proiectul tehnic. Prin ... citeste toata stirea