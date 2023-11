Realizarea Registrului Verde pentru Prcul Botanic a fost finalizata. Firmele care se ocupa cu acest proiect au finalizat platforma digitala, iar spatiile verzi de mari dimensiuni sunt introduse in baza de date. In parcul amintit sunt peste 2.000 de arbori. Cei mai batrani arbori din Parcul Botanic sunt platanii, stejarii si alunul secular.Echipa de lucru pentru Registrul Verde a inventariat arborii in parcurile si spatiile verzi mari ale Timisoarei. Calitatea datelor este importanta, iar ... citeste toata stirea