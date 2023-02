Suntem in semifinalele Challenge Cup! Cea mai frumoasa si mai titrata echipa din istoria Lugojului ne-a daruit o performanta fara egal

Suntem in elita Europei! Cea mai frumoasa si mai titrata echipa din istoria Lugojului ne-a daruit o performanta neegalata pana in prezent: calificarea in semifinalele CEV Challenge Cup! CSM Lugoj reprezinta cu cinste Romania in competitia granzilor, tintind chiar spre finala.Dupa un fenomanal 3-2 in Belgia, CSM pornea favorita in returul cu Beveren. Pntru cei care au vazut partida din Belgia, avantajul dat de rezultat a fost unul fragil, lugojencele avand de infruntat o echipa solida, cu ... citeste toata stirea