Suparat ca politistii i-au prins mama drogata la volan, un tanar din Mehedinti s-a urcat in masina si a lovit autospeciala cu care venisera

Caz halucinant in Mehedinti. Dupa un accident violent pe centura Severinului, intre doi soferi drogati, unul dintre pasageri s-a razbunat pe fortele de ordine care au intervenit la fata locului. Fiul soferitei care a fost prinsa sub influenta amfetaminei s-a urcat la volan si a lovit masina Politiei, apoi a fugit, scrie observatornews.ro.Accidentul a fost provocat de un tanar in varsta de 18 ani care nu a acordat prioritate intr-un sens giratoriu unei alte masini conduse de o femeie de 48 de ... citește toată știrea