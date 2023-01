Suparat pe sotie, un barbat din Bodo i-a dat foc la masina, apoi a sunat la 112 dupa ajutor

Un barbat de 41 de ani a dat foc masinii sotiei, dupa o discutie in contradictoriu. Vehiculul era parcat in fata casei. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore pentru distrugere. Incidentul a avut loc in localitatea Bodo, judetul Timis.Politistii Sectiei 5 Rurale Belint au retinut un barbat, in varsta de 41 de ani, dupa ce i-a incendiat sotiei masina in urma unei discutii in contradictoriu. In jurul orei 05:50, oamenii legii au fost sesizati de un barbat prin apel la 112, cu privire la ... citeste toata stirea