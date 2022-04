Super Big Brother, prins intr-un super-spagat

Romania este prinsa intr-un razboi fara precedent la frontiere, cel putin in ultimii 80 de ani, si in aceste conditii nu are totusi niste legi functionale ale securitatii nationale. Iar toate ultimele tentative au incremenit, rand pe rand, in proiect. Din mai multe motive, normele care reglementeaza acest important domeniu trebuie aduse la zi. Adaptate acestor vremuri. Nu mai putem functiona pe o legislatie din 1991. Ce e de facut?Mai intai, trebuie sa explicam cum de s-a ajuns in acest impas. ... citeste toata stirea