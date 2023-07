Vara continua sa fie agitata pentru echipa de volei a CSM Lugoj, care inca se afla in cautari pentru definitivarea lotului cu care va ataca toate cele patru competitii in care va fi angrenata: Supercupa Romaniei, campionat, Cupa Romaniei si CEV Challenge Cup.Prima veste buna a venit de la forul continental, Confederatia Europeana De Volei, care a validat inscrierea echipei de volei a CSM Lugoj in Challenge Cup.Echipa fanion a Banatului asteapta tragerea la sorti, care va avea loc cel mai ... citeste toata stirea