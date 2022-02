Supermarket inchis la Timisoara si amenzi de 100.000 de lei, dupa mai multe controale ale inspectorilor de la Protectia Consumatorului in marile magazine. Video

TIMISOARA. Inspectorii de la Protectia Consumatorului au facut 10 controale in ultimele zile in magazine care apartin lanturilor Mega Image, Penny, Profi si Carrefour.In urma controalelor unul dintre magazine care se afla in zona Pietei Dacia a fost inchis pentru cel mult 6 luni dupa ce au fost constatate mai multe deficiente.Temperatura nu era cea conforma nici in zona in care era servita mancarea calda si nici in frigidere sau lazi in care trebuiau pastrate produse cogelate.De asemenea, ... citeste toata stirea