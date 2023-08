Luna iulie a adus modificari pe piata imobiliara. Desi unii prevesteau o cadere a pietei, dimpotriva, in aproape toate marile orase din Romania s-au inregistrat cresteri ale preturilor. E drept, acestea nu sunt foarte mari, insa par sa se aseze pe un trend crescator.Doar Craiova si Oradea au usoare scaderi ale preturilor solicitate de proprietari in luna iulie. In rest, locuintele devin tot mai scumpe, cu specificatia ca preturile apartamentelor noi incep sa ia avans fata de cele vechi. ... citeste toata stirea