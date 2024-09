Surprize pe piata imobiliara din Timisoara

Luna august a adus schimbari interesante pe piata imobiliara. In vreme ce in celelalte orase mari preturile continua sa creasca vertiginos, Timisoara a ajuns in coada clasamentului, dupa Cluj-Napoca, Brasov, Bucuresti, Sibiu, Constanta, Iasi si Craiova. Doar Oradea a ramas in urma Timisoarei, restul marilor orase luate in analiza de indicele imobilioare.ro depasind orasul de pe Bega.Astfel, un metru patrat in Timisoara costa in medie 1.640 euro, in timp ce in Cluj-Napoca a a ajuns la 2.812 ... citește toată știrea