Sustinere pentru cercetare

Timisoara a deschis joi intalnirile celei de-a X-a editii a Salonului international de inventii si inovatii "Traian Vuia", eveniment organizat de Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I" din Timisoara in parteneriat cu Societatea Inventatorilor din Banat si Consiliul Judetean Timis.Derulat in perioada 13-15 iunie 2024 la Palatul Administrativ, salonul aduce in discutie importanta cercetarii si modalitatile de sprijin a celor implicati. Indiferent ca este vorba de inventatori,