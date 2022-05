Sute de banateni, in frunte cu IPS Ioan, au participat la Ziua Costumului Traditional, la Giroc

Sarbatoare mare a fost duminica, 8 mai, in comuna Giroc, aflata, la cateva minute de Timisoara, la care au participat sute de banateni, in frunte cu IPS Ioan, mitropolitul Banatului, eurodeputata Maria Grapini,si viceprimarul Dan Vartosu, dar si invitati din Targu Jiu si din alte localitati din Romania.In a doua duminica din luna mai, asa cum a fost instituita prin legea votata in 2015, initiata de europarlamentara Maria Grapini,se sarbatoreste Ziua Costumului Traditional din Romania. ... citeste toata stirea