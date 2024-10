Sute de chitaristi, serenade si concerte cu Radu Almasan (Bosquito), Semnal M si Ducu Bertzi, la Timisoara Guitar Day

Sambata, 19 octombrie 2024, Timisoara gazduieste un eveniment unic dedicat publicului care apreciaza muzica folk-rock si pasionatilor de chitara - Timisoara Guitar Day - One City. One Day. One Guitar Love.Peste 300 de chitaristi din toata tara vor canta in acelasi timp 17 piese, alaturi de artisti precum Radu Almasan de la Bosquito, Stefan Boldijar de la Semnal M, Ducu Bertzi si Paul Radu de la Antract. Intrarea este libera.Timisoara Guitar Day, un nou format de eveniment organizat de ... citește toată știrea